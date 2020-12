Das können die neuen Corona-Impfstoffe

Ein Jahr seit Ausbruch der Corona-Pandemie verzeichnet die Weltgesundheitsorganisation WHO aktuell weltweit mehr als 220 Impfstoffprojekte gegen das SARS-CoV-2-Virus. Etwa 50 Impfstoffkandidaten befinden sich aktuell in der klinischen Phase – 8 davon in der letzten Phase III. Manche wurden in bestimmten Ländern bereits genehmigt.

Damit erlebt die Welt eine äußerst schnelle Entwicklung, die nur aufgrund neuer Technologien und vorgehender Impfstoffprojekte gegen verwandte Viren überhaupt möglich ist. Da es vor COVID-19 etwa schon SARS-1 gegeben hat, wurden bereits vorhandene, sogenannte Impfstoff-Plattformen verwendet und angepasst. Doch auch neue Plattformen gelten als erfolgversprechend. Wie sie funktionieren und was sie können.

Sputnik V

Der erste Impfstoff wurde in Russland umstrittenerweise frühzeitig schon nach Phase II zugelassen: Gam-Covid-Vac – in Anlehnung an den Satelliten, der 1957 von der Sowjetunion als erster ins Weltall geschickt wurde, auch „Sputnik V“ genannt. Er basiert auf menschliche Adenoviren Typ 5 (Ad5). Dabei handelt es sich um sogenannte virale Vektoren, in die das Hauptantigen von SARS-CoV-2 – also das Spike-Protein – eingebaut wird. Vektorviren können sich in Menschen vermehren, ohne eine Erkrankung auszulösen.

In diesem Fall erzeugen die infizierten Zellen nach der Impfung das Spike-Protein, das Immunsystem reagiert mit der Bildung von Antikörpern und Immunzellen, die das Virus attackieren und die infizierte Zellen zerstören. Nach etwa 42 Tagen soll der Körper eine Immunität aufbauen. Laut einer Pressemitteilung des staatlichen Direkt­investmentfonds RDIF liegt bei Sputnik V eine Wirksamkeit von über 95 Prozent vor. Auch gegen die in Europa neu entdeckte Virus-Variante soll das Vakzin wirksam sein.