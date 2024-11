Tesla bietet in Europa wieder gratis Supercharging

Tesla will seine Kunden in Europa mit einem besonderen Schmankerl locken: Das US-Unternehmen möchte mit einem Jahr gratis Supercharging neue Käufer anlocken. Zudem gewährt Tesla in Deutschland nun einen direkten Rabatt von 6.000 Euro auf neue Model-Y-Autos.

➤ Mehr lesen: So lädt man sein E-Auto mit einem Tesla-Supercharger auf

Derzeit tut sich der Autohersteller auf dem europäischen Markt schwer, wie Electrek mit Blick auf aktuelle Verkaufszahlen berichtet. So habe der US-Autohersteller hier in diesem Jahr bisher rund 85.000 Fahrzeuge weniger ausgeliefert als im Vorjahr. Jetzt will Tesla in den letzten Monaten noch einmal alles geben, damit bis zum Jahresende eine Trendumkehr gelingen kann.

Ein Jahr gratis Laden

Die erste Maßnahme ist, europäischen Kunden, die bis Jahresende ein neues Tesla Model Y kaufen, wieder ein ganzes Jahr gratis Supercharging zu schenken. Das entspricht je nach Nutzungsintensität einem Wert zwischen hundert und mehreren Tausend Euro, wenn man das Auto an einem Tesla-Supercharger und nicht in der eigenen Garage daheim lädt.