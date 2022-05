So lädt man sein E-Auto mit einem Tesla-Supercharger auf

Tesla öffnet in Österreich seine Ladestationen für alle E-Autos. Wir zeigen, wie man jedes E-Auto an einem Supercharger laden kann.

Bislang konnten die Tesla-Ladestationen ausschließlich von den Elektroautos des US-Herstellers genutzt werden. Nun hat Tesla einen Teil seines Supercharger-Netzwerkes für alle E-Autos geöffnet, sodass die Fahrzeuge von allen Autobauern dort aufgeladen werden können.

In einem ersten Schritt hat Tesla seine Ladestationen in Österreich, Schweden, Großbritannien und Spanien für Fremdmarken zugänglich gemacht. Auch in Deutschland, Belgien, Niederlanden, Frankreich und Norwegen können die Supercharger-Stationen von allen E-Autos genutzt werden.

Wie funktioniert das Laden an einem Tesla-Supercharger?

Um sein E-Auto an einer Tesla-Station laden zu können, muss vorher die Tesla-App am Smartphone installiert werden. Auch eine Registrierung inklusive Hinterlegung der Zahlungsmethode ist notwendig.