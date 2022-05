Tesla: Rätsel um abgeschnittene Supercharger-Kabel

Die Vorfälle, bei denen Vandal*innen Ladekabel von Supercharger-Stationen abschneiden und teilweise fast zur Gänze mitnehmen, nehmen zu. Wie Teslerati berichtet, tauchen immer mehr Fotos von Supercharger-Ladestationen aus den USA auf, bei denen fast das ganze Ladekabel fehlt. Die Ursache für die Vorfälle ist völlig unbekannt und gibt Rätsel auf. Techniker*innen, die die Kabel erneuern, melden dass sie an manche Standorte zweimal die Woche kommen, um die Kabel zu ersetzen. Diese würden permanent gestohlen, heißt es.

Bei einem der Fälle wirkt es so, als ginge es den Vandal*innen um die Kabel selbst, weil fast keine Teile davon mehr auf den Ladestationen übriggelassen worden sind. Diese könnten am Schwarzmarkt verkauft werden – vor allem das Kupfer in den Kabeln ist wertvoll - und das könnte eine der Erklärungsmöglichkeiten sein.

Oft an Plätzen ohne Videoüberwachung

Meist werden die Kabel allerdings genau von solchen Standorten gestohlen, bei denen es keine Videoüberwachung gibt, oder bei denen die Kameras genau diese Stellen auslassen. Bei anderen Vorfällen, wie etwa bei der jüngsten Vandalismus-Serie aus Los Angeles, wurden die Kabel einfach durchgeschnitten und kaputt liegengelassen. Es könnte sich dabei um „Anti-Elektroauto-Vandalismus“ handeln.

Immer wieder war nämlich auch bereits darüber berichtet worden, das große SUVs die Ladestationen zuparken, damit kein Laden möglich ist. Bereits im Februar war es zu Vandalen-Akten bei Ladestationen gekommen. Damals wurden die brandneuen Ladestecker ebenfalls aus unbekannten Motiven durchgeschnitten.