Tesla macht Supercharger wegen Überfüllung gratis

Insgesamt 79 Stationen in mehreren europäischen Ländern können an den nächsten Wochenenden kostenlos genutzt werden.

In vielen Ländern Europas stehen in den kommenden Wochen Semester- bzw. Winterferien an. Das führt dazu, dass zahlreiche Menschen in den Urlaub fahren. Das sorgt mancherorts für volle Straßen - und auch für volle Tesla-Supercharger-Stationen. Gerade tagsüber könnte es hier zu Wartezeiten kommen.

Um den Effekt abzumildern setzt Tesla auf eine kreative Taktik, wie Teslamag berichtet. Demnach wurden Kund*innen in Europa am gestrigen Freitag darüber informiert, dass bestimmte Supercharger-Stationen an den Randzeiten kostenlos genutzt werden können. In Deutschland kann man etwa an insgesamt 31 Stationen vor 8:00 Uhr früh und nach 19:00 kostenlos aufladen. Welche genau das sind, hat Tesla auf dieser Webseite aufgelistet.

Auch in Frankreich

Damit sollen leute motiviert werden, nicht an den Stoßzeiten zu laden. In anderen Ländern sind die Zeiträume noch großzügiger gewählt, in Frankreich zahlt man etwa vor 10:00 und nach 18:00 nichts für das Stromtanken.

Es ist das erste Mal, dass Tesla einen derartigen Schritt außerhalb der USA und Skandinavien setzt. Supercharger in Österreich sind in der Aktion nicht inkludiert, offenbar gibt es hierzulande noch zu wenig Tesla-Fahrer*innen, um diesen Schritt setzen zu müssen.