US-Präsident will nicht “Tesla” sagen, Fans schalten Werbung am Time Square

US-Präsident Joe Biden hat, aus welchen Gründen auch immer, Schwierigkeiten damit, das Wort Tesla auszusprechen. Auch das Tesla der führende Hersteller von Elektroautos in den USA ist, will ihm nicht über die Lippen kommen.

Tesla-Fans wollen das nicht länger hinnehmen. Mehr als 50.000 von ihnen haben deswegen eine Petition unterzeichnet, berichtet electrek.

Am New Yorker Times Square wurde sogar ein Tweet von Tesla-Gründer Elon Musk überlebensgroß achiffiert, in dem das Wort Tesla buchstabiert wird, versehen mit der Aufforderungen an den US-Präsidenten: "Just say it" ("Sag es einfach").