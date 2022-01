GM lieferte nur 26 E-Autos aus, will aber Tesla 2025 überholen

Während Tesla ein neues Rekordjahr verbucht und dabei 936.000 Elektroautos verkaufen konnte, sah es beim US-Rivalen General Motors eher düster aus. GM konnte im letzten Quartal 2021 nämlich lediglich 26 Elektroautos verkaufen.

Trotz der mageren E-Auto-Verkäufe will GM an dem Ziel festhalten, Tesla im Jahr 2025 zu überholen. Ein erst kürzlich angekündigtes Milliarden-Investment in Produktionsanlagen soll es dem Autohersteller ermöglichen, ab 2025 jährlich eine Million E-Autos vom Band laufen zu lassen.

Tesla-CEO Elon Musk hat die Ankündigung von GM süffisant kommentiert. Als Antwort auf einen Tweet schrieb er: "Es scheint, als hätten sie Spielraum für Verbesserungen."