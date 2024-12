Intelligenter Algorithmus sorgt für mehr Reichweite bei Hybrid-Lkw

Zudem arbeiten österreichische Forscher auch an der Frage, wie man die Alterung von E-Autoakkus besser vorhersagen kann.

Effiziente Kombination von Brennstoffzelle und Batterie

Diese Fahrzeuge tanken Wasserstoff, der durch die Brennstoffzelle in elektrischen Strom umgewandelt wird. Dieser Strom treibt entweder direkt den Elektromotor an oder wird in der Batterie zwischengespeichert.

Der Vorteil der Batterie: Die Brennstoffzelle kann möglichst konstant und somit effizient betrieben werden, während die Batterie Leistungsspitzen während der Fahrt abdeckt. Zudem ist die Tankzeit ähnlich lang wie bei Verbrennern, Reichweitenangst gibt es also keine.

“Wir haben uns in unserem Christian Doppler Labor auf 3 große Themen konzentriert: virtuelle Sensorik, Alterungsmodelle für Batterie und Brennstoffzelle sowie prädiktive Algorithmen in der Regelungstechnik”, sagt Hametner zur futurezone.

Forschungsschwerpunkte

Sogenannte virtuelle Sensoren sind bei Batterien und Brennstoffzellen nötig, weil man nicht in die Zellen “hineinschauen” kann. Stattdessen misst man Werte wie Temperatur, Spannung und Strom, um etwa auf den Gesundheitszustand einer Batterie zu schließen. Bei Batterien funktionierte das bereits sehr gut, “bei einer Brennstoffzelle ist die Komplexität aber deutlich höher”, so Hametner. “Hier gibt es etwa örtlich begrenzte Alterungsphänomene und man kann generell nicht so viele Messungen vornehmen.”