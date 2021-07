Warnung vor Brandgefahr: Elektroautos nicht über Nacht laden

Der Autobauer startete einen Rückruf der 69.000 betroffenen Modelle und versucht die Probleme mit einem Software-Update lösen zu können. Allerdings sind in den vergangenen Wochen erneut mehrere Chevy Bolt beim Akku-Laden in Flammen aufgegangen.

Der US-Autohersteller Chevrolet bekommt die schwerwiegenden Batterie-Probleme offenbar nicht in den Griff. Bereits vergangenes Jahr wurde bekannt, dass die in den Chevy Bolt Modellen verbauten Akkus zu mehreren Bränden geführt haben.

Dringliche Warnung

All diese Modelle hatten bereits die aktuelle Software-Version eingespielt, die eigentlich derartige Brände hätte verhindern sollen. Nun äußern Chevrolet und die US-Verkehrssicherheitsbehörde NHTSA eine dringliche Warnung.

Demnach sollte man einen Chevy Bolt nicht mehr über Nacht aufladen. Außerdem sollte das Elektroauto nicht in einer geschlossenen Garage an den Strom angeschlossen werden. In der Warnung wird empfohlen, den Akku eines Chevy Bolt nur mehr im Freien aufzuladen - am besten wohl unter permanenter Aufsicht.