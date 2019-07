Hyundai Kona: Elektroauto explodierte plötzlich in Garage

Ein Elektroauto soll am Freitag überraschend in der Garage explodiert sein und dabei einen Brand ausgelöst haben. Das berichtet der kanadische TV-Sender CBC. Der Vorfall ereignete sich demnach in der kanadischen Stadt Montreal. Das Fahrzeug, das den Brand verursacht haben soll, war ein Hyundai Kona, der laut Besitzer Piero Cosentino erst im März gekauft wurde.

Durch die Explosion wurde offenbar das Garagentor weggeschleudert. „Wenn ich vor dem Garagentor gestanden hätte, wäre ich wohl im Krankenhaus gelandet“, so Cosentino. Laut dem Mann habe sich das Fahrzeug nicht im Lade-Modus befunden, es sei auch nicht an eine Ladestation bzw. Steckdose angesteckt gewesen. Auch die Feuerwehr, die den Brand rasch unter Kontrolle bringen konnten, bestätigte, dass „es scheinbar keine anderen Faktoren in der Garage gibt, die die Explosion verursachen hätten können“.

Ähnlicher Vorfall in China

Die Ursache der plötzlichen Explosion ist vorerst unklar. Spontane Entzündungen von Lithium-Ionen-Akkus sind durchaus möglich, statistisch gesehen sind diese aber relativ selten. Für ähnliches Aufsehen sorgte der Fall eines Tesla Model S in Shanghai, der in einer Tiefgarage plötzlich zu brennen begann.

Laut Tesla sei eine einzelne fehlerhafte Akku-Zelle für den Brand verantwortlich gewesen, eine nachträglich veröffentlichtes Update soll das Akku-Management und somit das Risiko für einen möglichen Brand reduzieren. Der chinesische Konkurrent Nio rief um diese Zeit auch rund 5000 Fahrzeuge zurück, weil durch eine fehlerhafte Konstruktion erhöhtes Risiko auf einen möglichen Akku-Brand bestand.