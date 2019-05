Schon wieder: Parkendes Tesla Model S geht in Flammen auf

Es nun schon das zweite Mal innerhalb weniger Tage, dass ein geparktes Tesla Model S in Brand gerät. Ende April hat sich in einer Tiefgarage in Shanghai ein ganz ähnlicher Vorfall ereignet. Das Elektroauto war auch damals nicht an eine Ladestation angeschlossen. Das Unternehmen von Elon Musk kündigte an, den Vorfall in der chinesischen Metropole zu untersuchen. Ein Ergebnis dazu liegt allerdings noch nicht vor.