Geparktes Tesla Model S beginnt plötzlich zu brennen

Tesla Model S

Am 21. April begann ein geparktes Tesla Model S in einer Parkgarage zu brennen. In einem Video der Überwachungskamera ist zu sehen, wie zuerst Rauch unter dem Tesla hervorkommt und nur wenige Sekunden später ein explosionsartiger Feuerball entsteht. Berichten zufolge wurde auch der Audi und der Lexus, die links und rechts vom Model S geparkt waren, bei dem Brand zerstört. Die Brandursache ist noch nicht bekannt.