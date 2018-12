Video: Tesla Model S mit plattem Reifen fängt Feuer

Ein Video eines brennenden Tesla Model S in Los Gatos, Kalifornien, sorgt für Aufregung. Der Inhaber, der das Auto erst vor drei Monaten gekauft hatte, bekam eine Warnung von einem plötzlichen Druckverlust in einem der Reifen. Wenige Momente, nachdem der Wagen zu einer Werkstätte abgeschleppt wurde, fing dieser plötzlich und ohne Fremdeinwirkung zu brennen an. Der Inhaber filmte den brennenden Wagen mit seiner Handykamera und stellte die Aufnahmen US-Fernsehsendern zur Verfügung