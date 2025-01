Kein neues iPhone SE? Apple will sein Lineup ändern

Seit 2016 sind insgesamt 3 SE-Modelle in unregelmäßigen Abständen erschienen. Sie haben sich als abgespeckte, aber deutlich günstigere Alternative zu den teureren iPhones einen Namen gemacht. Nun steht das nächste iPhone SE an - aber diesmal könnte alles anders sein.

Kommt ein neuer Name?

Angeblich plant Apple eine tiefgreifende Änderung beim Namensschema seiner iPhones. Laut mehreren Leaks soll das günstigere Modell künftig nicht mehr bloß als iPhone SE bezeichnet werden. Unter welchem Namen das kommende Modell vermarktet wird, darüber gehen die durchgesickerten Informationen auseinander.

An manchen Stellen wird behauptet, Apple wolle die SE-Version in das iPhone-16-Lineup integrieren. Dabei werden Bezeichnungen wie iPhone 16E oder iPhone 16e ins Spiel gebracht. Auch iPhone 16 SE wäre denkbar. Ebenso wurde bereits iPhone 16🄴 als neuer Name genannt - also ein "E" in einem rechteckigen Rahmen.

