Es sieht nicht gut aus für faltbare Smartphones

Die Verkaufszahlen von Klapp-Smartphones kommen nicht wirklich in die Gänge und gehen sogar zurück.

Beim Z Fold6 soll Samsung in den ersten 11 Monaten des vergangenen Jahres um 9,42 Prozent mehr Stück verkauft haben als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Bei der gesamten S24-Reihe steht angeblich ebenso ein Plus von 17,85 Prozent .

6 Jahre ist es bereits her, dass Samsung sein erstes faltbares Smartphone vorgestellt hat. Dass falt- und klappbare Handys aber noch immer ein Nischendasein fristen, kann jeder selbst feststellen: Ein Blick auf andere Fahrgäste im Zug oder in der U-Bahn genügt. Selten sieht man dabei Leute auf ihre Foldables schauen.

Samsung-Event im Jänner

Bei Samsung steht im Jänner noch ein großes Produkt-Event an. Es werden die neuen Smartphones der S25-Serie erwartet. Außerdem soll der koreanische Hersteller seinen Einstieg in die Welt der smarten Brillen wagen. Die Veranstaltung soll am 22. Jänner über die Bühne gehen.

Hier die Verkaufszahlen der jeweiligen Samsung-Phones im Vergleich mit den Vorgängergeräten für die ersten 11. Monate der Jahre 2023 und 2024.

Samsung Galaxy S24 vs. S23

S24: 12,1 Millionen (zu haben ab 586 Euro - hier auf Amazon)

S23: 10,46 Millionen (zu haben ab 535 Euro - hier auf Amazon)

+15,67 Prozent

Samsung Galaxy S24+ vs. S23+

S24+: 6,77 Millionen (zu haben ab 829 Euro - hier auf Amazon)

S23+: 5,39 Millionen (zu haben ab 802 Euro - hier auf Amazon)

+25,6 Prozent

Samsung Galaxy S24 Ultra vs. S23 Ultra

S24 Ultra: 15,8 Millionen (zu haben ab 925 Euro - hier auf Amazon)

S23 Ultra: 13,56 Millionen (zu haben ab 870 Euro - hier auf Amazon)

+16,51 Prozent

Gesamt

S24-Serie: 34,66 Millionen

S23-Serie: 29,41 Millionen

+17,85 Prozent

Samsung Galaxy Z Flip6 vs. Z Flip5

Flip 6: 2,81 Millionen (zu haben ab 792 Euro - hier auf Amazon)

Flip 5: 3,3 Millionen (zu haben ab 722 Euro - hier auf Amazon)

-14,84 Prozent

Samsung Galaxy Z Fold6 vs. Z Fold5

Fold 6: 2,09 Millionen (zu haben ab 1.287 Euro - hier auf Amazon)

Fold 5: 1,91 Millionen (zu haben ab 1.007 Euro - hier auf Amazon)

+9,42 Prozent

Gesamt

Z Flip6 und Z Fold6: 4,9 Millionen

Z Flip5 und Z Fold5: 5,2 Millionen

-5,76 Prozent