Höhepunkt der Quadrantiden: So beobachtet man die Sternschnuppen

Der jährliche Meteorschauer erreichte am 3. Jänner seinen Höhepunkt, in der Nacht sind bis besonders viele Meteore zu sehen.

Mit den Quadrantiden erreichte der erste Meteoritenschauer des Jahres am heutigen 3. Jänner seinen Höhepunkt. Bei idealen Bedingungen können so bis zu 120 Sternschnuppen sichtbar sein. So viele wird man allerdings nicht beobachten können.

Das liegt daran, dass der Höhepunkt schon um 16 Uhr begann und nur wenige Stunden anhält. Ab 18 Uhr sind dann nur noch etwa die Hälfte zu sehen, etwa 40 bis 60. Mit der Zeit nimmt die Anzahl noch weiter ab.

Die Quadrantiden sind ein Meteoren-Strom, der immer zu Beginn des Jahres auf die Erde trifft. Sie kommen aus Richtung des Sternbilds Bärenhüter und entstammen wohl dem Asteroiden 2003 EH.

