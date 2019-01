Universum im Blick: die besten Apps für den Nachthimmel

Die Weiten des Universums sind für viele von uns noch immer unbeigreifbar. Nicht nur weil Astronomie in der Schule vollkommen unterrepräsentiert ist. Auch die Forschung hat trotz umfangreicher Erkenntnisse in den vergangenen Jahrzehnten mit der Entdeckung des Universums eigentlich erst begonnen. Die Raumsonde Voyager 2 hat erst im vergangenen Monat unser Sonnensystem verlassen und ist damit erst das zweite von Menschen gebaute Objekt, das dies geschafft hat. Salopp formuliert ist sie damit aber noch nicht sonderlich weit gekommen.

Nichtsdestotrotz gibt es für den einfachen Hobby-Astronomen einiges am Himmel zu entdecken. Wer nicht gleich Teleskop und astronomische Vorkenntnisse zur Verfügung hat, kann hier zu einer breiten Auswahl an Apps greifen, die einige Informationen liefern. Vor allem dank Augmented Reality lassen sich die Unweiten des Universums spielerisch entdecken. Dank ständig aktualisiertet Datenbanken und einer Menge 3D-Modelle werden so die Unweiten des Universum zumindest etwas greifbarer.