Die besten Raumfahrt-Apps für Smartphone und Tablet

NASA und ESA Apps

Sowohl die amerikanische Weltraumbehörde NASA als auch ihr europäisches Pendant ESA bieten zahlreiche Apps für interessierte Nutzer. So bietet die NASA in ihrer Haupt-Anwendung ein umfangreiches Paket an Infos, Aufnahmen und Tools. Allein die Datenbank an Bildern umfasst laut NASA-Angaben mehr als 20.000 Bilder. Und die öffentlich zugängliche Datenbank wächst täglich. Nicht nur Bilder, auch Livestreams und tausende Videos werden via App zur Verfügung gestellt.

Unter anderem finden sich hier sogar Aufnahmen in 4K und im 360 Grad Format, die im VR-Modus konsumiert werden können. Natürlich gibt es aber auch noch jede Menge Lesestoff. Informationen über Missionen, genauso wie Details zum Sonnensystem können hier rund um die Uhr abgerufen und studiert werden. Neben der NASA App als Hauptattraktion bieten sowohl NASA als auch ESA auch noch jede Menge zusätzliche Apps, die sich rund um die Forschung drehen.

Unter anderem bieten sich hier einige Apps rund um Wetterforschung und zu technologischer Entwicklung an. Außerdem gibt es einige spielerische Ansätze, die unter anderem für Kinder interessant sein könnten. In der App Space Junk Sammy geht es beispielsweise um das wachsende Problem des Weltraum-Mülls und wie man diesem Problem Herr werden möchte. Verpackt in ein liebevolles Spiel können hier auch die kleinsten etwas dazu lernen.

Die NASA App ist kostenlos für iOS und Android erhältlich. Apps der ESA (Android | iOS) und der NASA (Android | iOS) finden sich auf ihren jeweiligen Übersichtsseiten.