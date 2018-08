Tesla Model S fing nach Kollision Feuer

Ein Tesla Model S hat im US-Bundesstaat New Jersey nach einem Unfall Feuer gefangen. Das berichtet Electrek. Demnach sei das Fahrzeug mit einem großen Gegenstand kollidiert, das von einem Lastwagen fiel. Laut Tesla sei das Model S beim Unfall kurz vom Boden abgehoben, wodurch der Fahrer die Kontrolle über das Fahrzeug verlor. „Er war in der Lage, das Auto mit all seinen Habseligkeiten zu verlassen, bevor das Feuer ausbrach“, so ein Tesla-Sprecher gegenüber Electrek. „Er hat uns erzählt, wie glücklich er darüber sei, dass ihn das Fahrzeug geschützt hat, obwohl der Aufprall so schwer war.“