Französisches Start-up will Fusionsreaktoren radikal vereinfachen

Seither rittern zahlreiche Start-ups um Investorengelder . Sie versuchen sich an immer neuen oder leicht abgeänderten Konzepten, um einen auf Dauer funktionierenden Kernfusionsreaktor zu entwickeln.

Kernfusionsreaktoren galten schon in der Vergangenheit als Energiequelle der Zukunft . Auch in der Gegenwart ist die Kernfusion noch Zukunftsmusik . Mittlerweile konnte aber bewiesen werden, dass ein positiver Energieoutput möglich ist .

Als Grundkonzept dient ein so genannter Stellarator . Im Gegensatz zu einem Tokamak -Reaktor wird das Plasma im Stellarator nicht in einer Donutform gehalten, sondern ähnelt einem verdrehten Band.

Komplexes Magnetfeld mit einfachen Bauteilen

Herausgekommen ist eine deutlich weniger komplex wirkende Struktur, die an eine ringförmige Röhre erinnert und an einen flacheen Tokamak. Die zahlreichen Windungen und unförmigen Bauteile des Wendelstein 7-AS sind aber notwendig, um das Magnetfeld zu lenken, das das Plasma in Form hält.

Um mit der einfacheren Form denselben Effekt zu erzielen, will Volpe die komplex angeordneten Magnete direkt in die Hülle des Stellarators integrieren. Anstelle der starren und dreidimensional verdrehten Magnete, setzt Renaissance unter anderem auf Kabel, um ein Magnetfeld zu erzeugen. Außerdem werden mithilfe eines Lasers mäanderförmige Rillen in die Röhre graviert.

Die einzigartige und aufeinander abgestimmte Form dieser Rillen interagiert wiederum mit den Magneten. Auf diese einfache Weise kann ein Magnetfeld erzeugt werden, das jenem des Wendelstein 7-AS ähnelt – nur, dass die Bauteile des Renaissance-Fusion-Reaktors deutlich weniger komplex sind.

