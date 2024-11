Meilenstein mit neuartigem Fusionsreaktor erreicht

Am "Heiligen Gral der Energieerzeugung" wird seit Jahrzehnten geforscht. Auch wenn man in der Theorie ziemlich genau weiß, wie man mithilfe von Kernfusion quasi unendlich Energie erzeugen kann, lassen sich die Pläne nicht ohne Weiteres in die Praxis umsetzen.

Aktuelle Experimente greifen hauptsächlich auf so genannte Tokamak-Reaktoren zurück. Diese haben die Form eines Donuts. In ihnen wird heißes Plasma mithilfe von Magneten in der Schwebe gehalten.

Schwebendes Plasma ist deswegen notwendig, weil die Wasserstoffatome im Reaktor auf über 100 Millionen Grad aufgeheizt werden müssen, damit sie fusionieren. Kein Material der Welt würde den Kontakt mit einer solchen Hitze aushalten.

