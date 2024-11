Unglaublicher Weltrekord bei Kernfusion macht Forscher skeptisch

Und weil das noch nicht gut genug ist, behauptet QKC, dass das alles mit nuklearem Abwasser entstanden ist – während gleichzeitig Uran in harmlosere Stoffe zerlegt wird. Spätestens jetzt sollten auch Nicht-Forscher skeptisch werden. Das bis dato unbekannte Unternehmen QKC verspricht nicht nur Rekorde, die renommierte Forschungseinrichtungen nicht mal ansatzweise erreichen können, sondern auch so nebenbei das Atommüllproblem herkömmlicher AKW zu lösen.

Damit wäre der bisherige Rekord weit geschlagen. Am Fusionsreaktor KSTAR in Südkorea wurden 100 Millionen Grad Celsius erreicht, für gerade mal 48 Sekunden.

Der Weg zur Kernfusion wird gefühlt in Babyschritten begangen. Ein Magnetfeld hält etwas länger, es konnte ein bisschen mehr Energie gewonnen werden oder Plasma ist beinahe so heiß, wie man es bei einem Fusionskraftwerk tatsächlich benötigen wird.

Ja, der Mann, der da im hallenden Wohnzimmer seine Innovation verkauft, behauptet tatsächlich, dass die leuchtenden Dinger um ihn herum Reaktoren sind. Wenn man sich die Mühe macht, um die angeblich am Unternehmen beteiligten Personen zu suchen, findet man zB. den „CEO“ McKane Lee . Der hat keinerlei Hintergrund im Energiesektor, sondern hat Kunst und Animation an der Universität von Washington studiert und macht Computerspiele.

In einem Forum , in dem darüber diskutiert wird, hat sich McKane Lee zu Wort gemeldet. Die meisten seiner Antworten sind Zitate von berühmten Personen. Anstatt die angebliche Technologie zu erklären, vergleicht er sie mit der Computerspiel-Grafiktechnologie Ray Tracing.

Um QKC echter wirken zu lassen, ist das Unternehmen außerdem der CleanTech Alliance beigetreten . Dieser Gruppe mit Sitz in Washington gehört ua. auch Boeing an. Allerdings muss man, um hier Mitglied zu werden, keine besonderen Qualifikationen haben, sondern 400 US-Dollar pro Jahr zahlen.

Die Pressemeldung des angeblichen Erfolgs wurde über Accesswire veröffentlicht. Dabei handelt es sich ein Portal, bei dem jeder, sofern er oder sie zahlt, Pressemitteilungen veröffentlichen kann. In den USA gibt es mehrere solcher Portale, Accesswire gehört zu den kleineren. Die „Pressemitteilung der Woche“ ist von einer Zahnarztpraxis in Aspen aus Juli 2024, in der der Unterschied zwischen Brücke und Implantat erklärt wird.

Das Buch zum möglichen Betrug: "The Quantum Kinetic Well"

Hoffentlich Satire statt Betrug

QKC behauptet in seinen Videos, bereit für Investoren zu sein. Außerdem soll im ersten Quartal 2025 eine Serie-A-Investment-Runde gestartet werden. Sollte das wirklich passieren und Geld kassiert werden, wäre das womöglich Betrug.

Vermutlich (oder hoffentlich) wird es aber nicht so weit kommen. So wie sich McKane Lee bisher gibt und die Videos aussehen, ist es Satire. Vermutlich will er damit aufzeigen, dass man vorsichtig im Hype um Kernfusion sein soll und speziell, wenn der Begriff Quanten involviert ist. Dass er es geschafft hat, damit in Nature veröffentlicht zu werden und einige Medien seinen „Weltrekord“ aufgegriffen haben, zeigt jedenfalls, dass Vorsicht geboten ist – egal ob es nun Satire oder Betrug ist.