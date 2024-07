Durchbruch bei Kernfusion: Bisherige Grenze um das 10-Fache übertroffen

Es ist ein kleiner Durchbruch in der Fusionstechnologie.

31.07.2024

Amerikanische Forscher konnten das Plasma eines Fusionsreaktors 10 Mal dichter machen, als das bisher für möglich gehalten wurde.

Irgendwann soll es mit Kernfusion möglich werden, beinahe unbegrenzt und gleichzeitig umweltfreundlich Strom zu erzeugen. In die Technologie werden deshalb große Hoffnungen gesetzt und viel daran geforscht. Nun haben es Forscher aus den USA geschafft, viel mehr Brennstoff in ihren Reaktor einzufüllen, als theoretisch für möglich gehalten wurde. ➤ Mehr lesen: Wann haben wir endlich Strom aus Kernfusion? Ein als Tokamak bezeichneter Fusionsreaktor ist im Grunde ein hohler Metallring, das an einen Donut erinnert. In diesem Gerät findet die Fusionsreaktion statt. Durch den Metallring wirbelt dann ionisiertes Plasma, das dort mit einem Magnetfeld in der Schwebe gehalten wird. Das ist wichtig, weil die Hitze des Plasmas (ca. 100 Millionen Grad) die Reaktorwände beschädigen würde.

Der Tokamak ist die am häufigsten gebrauchte Form eines Fusionsreaktors. Solche Forschungsreaktoren gibt es derzeit an verschiedenen Orten. Greenwald-Limit Je nachdem wie groß diese Tokamaks sind, passt dort eine gewisse Menge an Wasserstoff-Brennstoff hinein. Diese Atomkerne prallen dann aufeinander, wodurch sie verschmelzen und Energie freigesetzt wird. Es gilt: Je mehr Atomkerne aufeinander prallen, also je höher die Plasmadichte, desto effizienter ist die Fusionsreaktion. Irgendwann ist aber ein Limit erreicht – an diesem Punkt gerät das Plasma im Reaktor außer Kontrolle und kann die Reaktorwände beschädigen. Das sogenannte Greenwald-Limit, benannt nach seinem Entdecker, dem US-Physiker Martin Greenwald, ist seit fast 40 Jahren bekannt. Das Greenwald Limit ist ein wichtiger Richtwert, nach dem viele Tokamaks gebaut werden.

Bislang wurde dieses Limit nur selten übertroffen - und wenn, dann maximal um den Faktor 2. Amerikanischen Forschern ist es nun gelungen, einen Forschungsreaktor mit der 10-fachen Plasmadichte stabil zu betreiben, wie das eigentlich nach dem Greenwald Limit möglich sein sollte. Spezieller Fusionsreaktor Die Physiker von der University of Wisconsin–Madison schafften den Durchbruch in ihrem Reaktor Madison Symmetric Torus (MST). „Unsere Entdeckung könnte dabei helfen, die Produktion von Fusionsenergie anzukurbeln und Maschinenschäden zu verhindern“, sagt der Forscher Noah Hurst in einer Aussendung.

© Noah Hurst