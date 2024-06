China meldet Durchbruch bei „künstlicher Sonne“

Huanliu-3 (HL-3) gilt als Chinas „next-gen“ Versuchsreaktor für Kernfusion. Um Energie mittels Kernfusion zu generieren, wird in solchen Tokamak-Reaktoren Plasma mit über hundert Millionen Grad Celsius erzeugt. Weil die Technologie den Vorgängen in unserer Sonne nacheifert, haben Fusionsreaktoren in China den Spitznamen „künstliche Sonne“ bekommen.

HL-3 gehört dabei zu den Tokamaks, die China auch für Forschende aus anderen Ländern zugänglich macht. Nachdem die erste Runde der gemeinsamen Experimente an HL-3 stattgefunden hat, vermeldet die China National Nuclear Corporation einen Durchbruch.