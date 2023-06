Kernfusion in Deutschland: Kraftwerk könnte bis 2045 fertig sein

Deutschland will bis 2045 ein marktreifes Kernfusionskraftwerk bauen. Das geht aus einem neu präsentierten "Positionspapier Fusionsforschung" hervor. Präsentiert wurde es von der deutschen Forschungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FPD).Die Kernfusion könne alle Energieprobleme lösen, so die Ministerin.

Erreicht werden soll das mit einem Förderprogramm. Damit sollen Projekte in der Fusionsforschung finanziert werden. Zudem will man die Zusammenarbeit zwischen Hochschulen, Forschungseinrichtungen und der Privatindustrie fördern. Um Start-ups zu unterstützen, sollen deutsche Start-ups in diesem Sektor bis zu 90 Millionen Euro an Förderungen erhalten, berichtet der Deutschlandfunk.

Laser und Magnete

Dabei konzentriert man sich verstärkt auf die Förderung von Laser- bzw. Trägheitsfusionsforschung. Damit wurden zuletzt die besten Erfolge erzielt. Bisher wird in Deutschland aber stärker an Reaktoren geforscht, die Magnete nutzen. So wird etwa beim Wendelstein-7X des Max-Planck-Instituts für Plasmaphysik in Greifswald ein Magnetfeld genutzt, um eine Kernfusion zu erzeugen.