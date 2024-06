KI bringt Kernfusion ein Stück näher zur Serienreife

Um mit Kernfusion Energie herzustellen, wird extrem heißes Plasma benötigt. Bei Reaktoren in Tokamak-Bauweise wird dieses 100 bis 150 Millionen Grad Celsius heiß.

Damit das nicht die Reaktorwände schmilzt, wird es mit Magnetfeldern von diesen ferngehalten. Dabei bilden sich an den Rändern des Plasmas aber instabile Spitzen. Um das zu verhindern, werden abermals Magnetspulen eingesetzt, die magnetische Feldlinien spiralförmig verlaufen lassen.

Das bricht die unerwünschten Strukturen im Plasma auf, die sich sonst zu einer Instabilität und einer Energiespitze weiterentwickeln könnten, die den Reaktor beschädigen. Der Nachteil bei dieser Methode ist, dass man Leistung verliert, erklärt ein Forschungsteam der Universität Princeton. Mittels KI habe man geschafft, diesen Prozess zu optimieren.

Reaktion innerhalb einer Millisekunde

Der Leistungsverlust komme daher, dass die bestehenden Modelle, die das Verhalten des Plasmas berechnen, zu langsam sind. Das würde verhindern, dass Form und Amplitude des Magnetfelds optimal angepasst werden. Die aktuellen Methoden würden Zehntelsekunden für die nötigen Berechnungen in Anspruch nehmen – das Plasma ändert sein Verhalten aber in Millisekunden. Daher würden diese Systeme nie in Echtzeit reagieren, sondern immer etwas hinterherhinken.

Mittels Machine Learning hat das Forschungsteam die Berechnung optimiert. Es kann das Plasma auf eine Millisekunde genau beobachten und so das Magnetfeld präzise anpassen. Dadurch gelinge eine effiziente Unterdrückungsmaßnahme, die die Plasma-Spitzen verhindert und gleichzeitig eine hohe Plasmaleistung. Es sei nicht mehr nötig, eines davon zu opfern, damit das andere bestmöglich eingesetzt werden kann.

