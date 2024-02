Neue Zündmethode soll Fusionsenergie günstiger machen

2022 erreichten Forscher*innen einen Meilenstein in der Kernfusion. Erstmals wurde von der National Ignition Facility (NIF) mehr Energie durch die Fusion generiert als für den Start der Fusion nötig ist. Jetzt wurde die Methode verbessert, mit der die Fusion gestartet wird. Das könnte künftig Geld und Ressourcen sparen, berichten Forscher*innen der Universität Rochester und des Laboratory for Laser Energetics (LLE) .

Eine Million Goldzylinder pro Tag

Das NIF nutzt zum Starten der Kernfusion das Prinzip Indirect Drive. Ein starkes Lasersystem wird von allen Seiten auf einen Zylinder aus Gold gerichtet, der in etwa die Größe eines Radiergummis hat. In dem Zylinder befindet sich ein Behälter, in dem wiederum der Brennstoff für die Fusion ist. Der Goldzylinder wird durch die Laser beschossen.

Dabei entstehen Röntgenstrahlen, die den Brennstoffbehälter komprimieren. Dies muss perfekt gleichmäßig geschehen – schon die geringste Unregelmäßigkeit könnte dazu führen, dass die Temperatur abfällt. Deshalb wird Gold als Material für den Außenzylinder verwendet. Denn das Gold sorgt dafür, dass sich die Hitze besonders gleichmäßig verteilt.

Durch die enorme Hitze verdampft der Brennstoffbehälter und der Brennstoff implodiert. Das ist stark genug, um die Atomkerne zu verschmelzen und explosionsartig Energie abzugeben.

Direkter Beschuss macht Gold überflüssig

Das Problem: Ein Fusionskraftwerk mit 1GW-Leistung würde mit dieser Methode etwa eine Million solcher Goldzylinder pro Tag verbrennen. In ihrem neuen Versuch haben es das Team der Universität Rochester und des Laboratory for Laser Energetics (LLE) geschafft, auf die Goldhülle zu verzichten.