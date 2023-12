Kernfusion: Weltweit größter Reaktor nimmt Betrieb auf

Die Versuchsanlage JT-60SA in Naka ist ein japanisch-europäisches Kooperationsprojekt.

In Japan ist die weltgrößte Versuchungsanlage für einen Kernfusionsreaktor seit Freitag offiziell in Betrieb. Die Fusionsanlage JT-60SA in Naka nördlich von Tokio, ein japanisch-europäisches Kooperationsprojekt, werde die Menschheit "der Fusionsenergie näher bringen", sagte der stellvertretende Projektleiter Sam Davis bei der feierlichen Inbetriebnahme.

Sie sei "das Ergebnis einer Zusammenarbeit von mehr als 500 Wissenschafter*innen, Ingenieur*innen und mehr als 70 Unternehmen in ganz Europa und Japan". EU-Energiekommissarin Kadri Simson erklärte, bis zum Betriebsbeginn des internationalen Testreaktors Iter, der im südfranzösischen Cadarache gebaut wird, sei die Anlage in Japan die weltweit größte und "fortschrittlichste" vom Typ Tokamak. Ihre Inbetriebnahme sei ein "Meilenstein in der Geschichte der Kernfusion".