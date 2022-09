Grazer Unternehmen will einen besseren Atomreaktor bauen

Österreich und Kernenergie ist eine Kombination, die bisher nicht so erfolgreich war. Ein Grazer Unternehmen will das ändern und einen Reaktor entwickeln, der sicherer, günstiger und schneller verfügbar als die klassischen Atommeiler ist. Am Donnerstag stellte die Emerald Horizon AG ihre Idee der Öffentlichkeit vor.

Geschmolzenes Thorium

Ausgangspunkt ist das Element Thorium, das schwach radioaktiv ist und quasi überall auf der Erde in vorkommt. Es steckt etwa in menschlichen Knochen. In größeren Mengen fällt es als Nebenprodukt bei der Förderung seltener Erden wie Cer, Lanthan oder Neodym an. In geschmolzener Form kann es in Flüssigsalz aufgelöst und mit Neutronen beschossen werden, um eine Kernreaktion zu initiieren. Dabei wird viel Hitze freigesetzt, die man zur Stromerzeugung nutzen kann.

Das Prinzip verspricht eine sicherere und umweltschonendere Form der Atomenergie (siehe unten), weshalb weltweit an Thorium-Flüssigkeitssalzreaktoren geforscht wird. Die allgemeine Idee ist, kleine, modular zusammenschaltbare Reaktoren zu kreieren.

Genau so etwas hat auch Emerald Horizon im Sinn, allerdings mit einer Besonderheit: Das flüssige Thorium-Salz-Gemisch soll mit Neutronen aus einem Teilchenbeschleuniger beschossen werden. Die Alternative wäre ein Start durch den Zerfall von Uran.