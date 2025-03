Rückhol-Mission für gestrandete Astronauten endlich gestartet

Im vergangenen Juni sind die Astronautin Suni Williams und ihr Kollege Barry Wilmore mit der Boeing-Starliner-Kapsel zur ISS geflogen. Geplant war, dass sie 8 Tage auf der Raumstation verbringen und anschließend wieder zur Erde zurückkehren. Doch daraus wurde nichts.

Es gab schwerwiegende Probleme mit der Boeing-Kapsel, weshalb ihre Rückkehr immer wieder verschoben wurde. Die NASA hielt einen bemannten Flug mit Starliner für zu gefährlich und schickte die Kapsel schließlich unbemannt zur Erde zurück. Die beiden Astronauten warten nun schon seit 9 Monaten, bis sie von der ISS zurückgeholt werden.

Rückhol-Mission unterwegs

In der Nacht auf Samstag ist nun endlich eine Falcon-9-Rakete von SpaceX mit einer Crew-Dragon-Kapsel in Richtung ISS aufgebrochen. Es ist vorgesehen, dass die gestrandeten Astronauten mit dem SpaceX-Raumschiff in wenigen Tagen zur Erde zurückkehren können.

