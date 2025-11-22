Starship-Booster explodiert während Test

22.11.2025

Der Booster 18 ist der erste Teil der verbesserten Starship-Version 3.

Am Freitag kam es bei einem Booster-Test des Starships von SpaceX zu einem Problem. Der "Booster 18" explodierte teilweise, als er mit dem kryogenen Treibstoff befüllt werden sollte. "Booster 18 wies während der Druckprüfung des Gassystems eine Anomalie auf", schreibt SpaceX auf X. "Das Fahrzeug enthielt keinen Treibstoff und die Triebwerke waren noch nicht installiert."

Bei der Explosion wurde auch niemand verletzt, versicherte SpaceX. Die Aufräumarbeiten hätten gleich nach dem Unfall aufgenommen werden können. Bilder des Boosters zeigen den Schaden, der durch die Explosion entstanden ist. Der meiste Schaden ist in der unteren Hälfte des Boosters entstanden, wo sich die Sauerstofftanks der Raketenstufe befinden.