Allerletzter Testflug von Starship V2 war erfolgreich

14.10.2025

Beim 11. Testflug der SpaceX-Riesenrakete wurden einige Experimente durchgeführt. Nun kommt eine neue Starship-Version.

Der insgesamt 11. Flug des größten jemals gebauten Raketensystem war weitgehend erfolgreich. Das Starship von SpaceX erreichte am Montagabend (Ortszeit) das Weltall, war eine Weile im suborbitalen Bereich unterwegs und wurde dann rund eine Stunde nach dem Start im Indischen Ozean kontrolliert gewassert. Die untere Raketenstufe - der Super-Heavy-Booster - ging ebenso im Wasser nieder und landete rund 10 Minuten nach dem Liftoff im Golf von Mexiko. Es war der letzte Flug dieser Starship-Version. Beim nächsten Start wird ein überarbeitetes Raketensystem der nächsten Generation zum Einsatz kommen. ➤ Mehr lesen: Das waren die Ursachen für die Starship-Explosionen

Experimente durchgeführt Bei dem 11. Flug wurde das Aussetzen von Satelliten getestet. Mehrere Starlink-Attrappen wurden im Weltall erfolgreich ausgesetzt. Ebenso konnte das Raptor-Triebwerk im Weltraum erfolgreich gezündet werden. Auch das neue Hitzeschild konnte den hohen Temperaturen beim Wiedereintritt in die Atmosphäre offenbar standhalten. Für den nächsten Testflug hat das Unternehmen eine überarbeitete Version des Starships angekündigt. Damit wird die aktuelle Version 2 in Rente geschickt. Die neue Version 3 soll dann im kommenden Jahr zum ersten Mal abheben. Aufgrund einer gesteigerten Leistung sollen dann auch orbital Flüge in den Weltraum möglich sein. ➤ Mehr lesen: SpaceX-Starship explodiert und endet als spektakulärer Feuerregen

Kritischer Test steht an Ein besonders kritischer Test steht noch aus: Das Betanken des Starship im Weltall. Erst wenn dieses Manöver erfolgreich gemeistert wird, können mit der Rakete etwaige Deep-Space-Missionen angegangen werden. Beim Starship-System sehen die Pläne vor, dass es zunächst in den Orbit fliegt, dort erneut betankt wird und sich dann zum eigentlichen Ziel aufmacht. Das soll der SpaceX-Rakete eine 5-mal höhere Nutzlast verleihen als der SLS-Rakete der NASA. ➤ Mehr lesen: SpaceX will Starship bei Testflug im All betanken