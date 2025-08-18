Das waren die Ursachen für die Starship-Explosionen

18.08.2025

SpaceX hat die Freigabe für den nächsten Flug von der US-Luftfahrtbehörde erhalten.

Starship, die Riesenrakete von SpaceX, hebt bald zum 10. Testflug ab. Das Unternehmen hat die Freigabe für den nächsten Flug von der US-Luftfahrtbehörde FAA erhalten. Er soll am 24. August stattfinden. Bei den vergangenen Flügen kam es jedoch immer wieder zu Unfällen, die auch in Explosionen endeten. Jetzt sind die Ursachen bekannt, wie heise berichtet. Was in der Vergangenheit schief ging Das Starship soll bald Geräte zum Mond transportieren. In Zukunft sollen damit Menschen zum Mars fliegen können. Davor müssen aber noch ein paar Probleme behoben werden. Denn zuletzt hat Starship immer wieder versagt. Beim 7. Testflug hat sich das Selbstzerstörungssystem aktiviert, wodurch das Starship explodierte. Testflug Nummer 8 endete ebenfalls in einer Explosion und sorgte für einen Trümmerregen über der Karibik.

Beim 9. Starship-Flug funktionierte erstmal alles wie geplant. Dann ist allerdings der Super-Heavy-Booster auseinandergebrochen und später auch das Starship selbst, das beim Wiedereintritt in die Erdatmosphäre über dem Indischen Ozean explodierte. ➤ Mehr lesen: SpaceX-Starship soll noch dieses Jahr einen Meilenstein erreichen Fehler beim 9. Testflug Was die Gründe für den missglückten 9. Testflug waren, hat die US-Luftfahrtbehörde Federal Aviation Administration (FAA) in ihrem Untersuchungsbericht geteilt. Demnach kamen bei der Explosion keine Menschen ums Leben oder wurden verletzt. Die wahrscheinliche Ursache für den schief gelaufenen 9. Testflug sei der Ausfall einer Treibstoffkomponente. Laut der FAA hat SpaceX bereits Änderungen an der Rakete vorgenommen, um Vorfälle wie diese in Zukunft zu vermeiden.

Laut dem Untersuchungsbericht von SpaceX war ein defekter Diffusor des Drucksystems am Haupttreibstofftank für den Unfall verantwortlich. Er ist Teil des primären Methantanks. Sensoren meldeten, dass der Druck im Tank stark sank, während er im vorderen Teil der Rakete deutlich anstieg. Der Druckabfall konnte vorerst kompensiert und der Triebwerksbrand gelöscht werden. Das Entlüften der Raketenspitze und ein Treibstoffleck führten aber schlussendlich dazu, dass der gesamte Treibstoff abgelassen werden musste und die Rakete beim Wiedereintritt über dem Indischen Ozean passiv abstürzte. ➤ Mehr lesen: Starship-Flug von SpaceX endet erneut in Explosion Warum Starship 36 explodierte Anfang Juni explodierte Ship 36 auf dem Prüfstand. Dazu kam es laut SpaceX, weil es einen Schaden an einem der Hochdruck-Stickstofftanks des Starships kam. Der Tank namens Composite Overwrapped Pressure Vessel (COPV) platzte schlussendlich, wodurch die Rakete verbrannte. SpaceX hat auch daraus Lehren gezogen.

Beim nächsten, also dem 10. Testflug, sollen die COPVs mit niedrigerem Druck betrieben werden. Darüber hinaus wurden zusätzliche Untersuchungen und Prüftests der Tanks angeordnet, sowie strengere Abnahmekriterien verhängt und die Hardware geändert. ➤ Mehr lesen: Der Mars-Wahn: Wieso will Elon Musk den Roten Planeten erobern? Versuch Nummer 10 Auch der 10. Testflug soll laut SpaceX dazu dienen, neue Anpassungen zu testen. Beispielsweise soll der 70 Meter lange Super-Heavy-Booster bei seiner Rückkehr einen anderen Anflugwinkel fliegen als zuvor. So soll herausgefunden werden, wie sich der Booster bei geänderten Bedingungen verhält.