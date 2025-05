Nach Explosion: Nächster Flug von Starship im Livestream

Jetzt steht Testflug Nummer 9 an. Das Startfenster öffnet sich am 28. Mai um 01:30 nachts. Der Livestream wird etwa eine halbe Stunde zuvor auf X beginnen. Alternativ kann er auf der Website von SpaceX angesehen werden.

Der Super Heavy Booster nutzt insgesamt 33 Raptor-Triebwerke. Laut SpaceX wurden lediglich 4 bei der Überarbeitung ausgetauscht – 29 Stück sind also wiederverwendet. Allerdings wird der Super Heavy Booster diesmal nicht zur Startrampe zurückkehren, um dort aufgefangen zu werden. Geplant ist, dass er in den Ozean stürzt.

Auch Starship soll in Ozean stürzen, nachdem es seine Mission erfüllt hat. Erstmals wird das Aussetzen von Nutzlast in einen Orbit erprobt. Starship wird dazu 8 Starlink-Satelliten ins All bringen. Diese sind aber nur Dummys, die nach dem Testflug beim Wiedereintritt verglühen werden.

Starship absichtlich geschwächt

Am Starship wurden Veränderungen vorgenommen, um dessen Widerstandsfähigkeit zu prüfen. So wurden Kacheln des Hitzeschilds an der Hülle entfernt, um zu simulieren, dass diese bei einem längeren Aufenthalt im All verlorengehen. Außerdem werden Kacheln aus neuen Materialen an ein paar Stellen getestet.

Es ist also durchaus möglich, dass das Starship beim Wiedereintritt zerstört wird – falls es nicht schon zuvor explodiert, wie beim achten Testflug. Laut SpaceX war die Ursache, dass sich die Treibstoffe ungewollt vermischten und entzündeten. Damit das nicht mehr passiert, hat SpaceX Maßnahmen ergriffen und das Treibstoff-System überarbeitet.