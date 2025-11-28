J. Hornig: Mitmachen und ein Jahr voller Kaffeegenuss gewinnen

Wenn draußen der Frost glitzert und drinnen der Kaffee duftet, ist sie da – die schönste Zeit des Jahres. Jetzt heißt’s: Alltag runterdrehen, Genuss hochfahren. Mit J. Hornig wird der Advent zum Moment, in dem du dir Zeit nimmst – für guten Kaffee, warme Tassen und kleine Pausen.



Und mit etwas Glück wartet ein ganzes Jahr voller Kaffeegenuss auf dich: ein Jahresvorrat von J. Hornig zum Verschenken oder Selbstverwöhnen. Ob ganze Bohne oder gemahlen, mit oder ohne Koffein – das Sortiment von J. Hornig bietet für jeden Geschmack die richtige Mischung und jeder Schluck wird zum kleinen Stück Gemütlichkeit, das den Winter ein bisschen wärmer macht.