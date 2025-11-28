J. Hornig: Mitmachen und ein Jahr voller Kaffeegenuss gewinnen
Wenn draußen der Frost glitzert und drinnen der Kaffee duftet, ist sie da – die schönste Zeit des Jahres. Jetzt heißt’s: Alltag runterdrehen, Genuss hochfahren. Mit J. Hornig wird der Advent zum Moment, in dem du dir Zeit nimmst – für guten Kaffee, warme Tassen und kleine Pausen.
Und mit etwas Glück wartet ein ganzes Jahr voller Kaffeegenuss auf dich: ein Jahresvorrat von J. Hornig zum Verschenken oder Selbstverwöhnen. Ob ganze Bohne oder gemahlen, mit oder ohne Koffein – das Sortiment von J. Hornig bietet für jeden Geschmack die richtige Mischung und jeder Schluck wird zum kleinen Stück Gemütlichkeit, das den Winter ein bisschen wärmer macht.
Mitmachen
Wir vergeben gemeinsam mit J. Hornig einen Jahresvorrat Kaffee unter allen, die unseren Beitrag auf Instagram bis 4. Dezember, 10 Uhr kommentieren.
Es gelten die Teilnahmebedingungen für Community-Aktionen.
Der Gewinner wird schriftlich verständigt, der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Alle Leser-Aktionen im Überblick findest du hier.
