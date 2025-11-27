iOS 27: Was sich iPhone-Nutzer erwarten dürfen
Als Apple vor 2 Jahren das iOS 18 veröffentlicht hat, standen die neuen KI-Funktionen im Mittelpunkt. Bis heute wartet man noch auf die damals angekündigten "Apple Intelligence"-Features. Dieses Jahr lag mit iOS 26 der Fokus auf dem Look durch das "Liquid Glass"-Design.
Nun steht bereits das nächste iPhone-Betriebssystem in den Startlöchern. Auch mit iOS 27 wird es einen speziellen Schwerpunkt geben. Und dieser Fokus soll bereits ein neues Apple-Produkt vorwegnehmen, das im nächsten Jahr erwartet wird.
Auch wenn es noch mehrere Monate dauern wird, bis das neue iPhone-Betriebssystem erstmals öffentlich gezeigt wird, sollte die Arbeit daran hinter den Kulissen längst begonnen haben. Erste Informationen zu iOS 27 sind ebenso bereits durchgesickert.
Spürbare Verbesserungen
Wer sich großartige und revolutionäre neue Funktionen erwartet, könnte enttäuscht werden. Apple soll nämlich hauptsächlich Verbesserungen, Fehlerbehebungen und kleinere Neuerungen in den Mittelpunkt stellen. Angeblich werden neue Features hintangestellt.
Für iPhone-Nutzerinnen und -Nutzer ist dies aber dennoch eine willkommene Nachricht. Sie können sich wohl darauf freuen, dass lästige Bugs, Unstimmigkeiten beim Design und andere Makel behoben und ausgebessert werden. Gleichzeitig soll das Betriebssystem dadurch schneller und effizienter werden, was sich positiv auf die Akkulaufzeit auswirken könnte.
Neue KI-Features
Neue Funktionen sollen aber dennoch auf den iPhones landen, und zwar im Rahmen von Apple Intelligence. Nachdem nicht alle früheren Versprechen gehalten werden konnten, ist es gut möglich, dass Apple bei diesem Thema den Mund nicht mehr allzu voll nehmen will. Es ist daher anzunehmen, dass neue KI-Funktionen eher im Stillen eingeführt werden.
Möglicherweise werden neue Apple-Intelligence-Features bereits im Frühjahr durch iOS-Updates nach und nach auf den iPhones landen. Es wird damit gerechnet, dass beispielsweise die neue KI-Siri mit iOS 26.4 veröffentlicht wird. Die große Bühne der WWDC 26 wird Apple in diesem Zusammenhang wohl eher für Ankündigungen nutzen, die beispielsweise den neuen Look von Siri betreffen.
Health+
Die Apple Watch hat sich in den vergangenen Jahren immer mehr zu einem tragbaren Gesundheitsgerät entwickelt. Es wird daher schon seit längerer Zeit erwartet, dass Apple in diesem Zusammenhang ein kostenpflichtiges Health+ an den Start schickt.
Ein solches Medizin-Tool könnte etwa maßgeschneiderte Ernährungspläne und personalisierte Ratschläge für die Verbesserung der Gesundheit beinhalten. Es könnte die verschiedenen Daten aus der aktuellen Health-App nutzen, um detaillierte Informationen zum eigenen Gesundheitszustand zu liefern, die von einer KI interpretiert werden.
Neue Satelliten-Funktionen
Apple plant angeblich die Ausweitung der Satelliten-Funktionen. So soll es künftig satellitengestützte Karten in Apple Maps geben, damit Nutzer auch ohne Mobilfunk navigieren können. Apple arbeitet zudem daran, die Nachrichtenfunktionen auszuweiten. In Zukunft soll es möglich sein, nicht nur Text, sondern auch Fotos über Satelliten zu senden. Außerdem soll der Empfang verbessert werden.
Software für faltbare Geräte
Das wohl spannendste Detail am kommenden iOS 27 bringt Apple wohl in ein Dilemma. So soll die iPhone-Software fit für faltbare Geräte gemacht werden. Wenn Apple also im Juni auf der WWDC dabei ins Detail geht, nimmt man bereits vorweg, dass im Herbst ein faltbares iPhone kommen wird. Verschweigt Apple die Adaptierung faltbarer Screens, dann haben App-Entwickler kaum Zeit, ihre Anwendungen daran anzupassen.
Derzeit sieht es jedenfalls danach aus, als ob Apple im Herbst 2026 tatsächlich ein faltbares iPhone präsentieren wird. Mehreren Leaks zufolge soll ein Fokus bei iOS 27 eben die Anpassung an Falt-Geräte sein. Die Apps sollen nämlich im zusammengefalteten Zustand auf dem kleineren Screen ebenso gut aussehen wie auf dem größeren Bildschirm, den man zu Gesicht bekommt, wenn man das Gerät aufklappt.
Es wird erwartet, dass das faltbare iPhone einen 5,5 Zoll großen Außen-Screen sowie ein 7,8 Zoll großes Innen-Display haben wird. Für diesen ausladenderen Bildschirm müssen die Interfaces eben adaptiert werden, sodass sie auch einen gewissen Mehrwert bieten. Gefaltet werden soll das Smartphone übrigens wie ein Buch und nicht wie ein klassische Klapp-Handy.
Falt-iPhone ohne Falte
Warum Apple mit einem faltbaren Gerät derart spät dran ist, wird mit einem lästigen Detail erklärt. Ein großer Kritikpunkt an den aktuellen Falt-Handys ist die Falte in der Mitte des ausgeklappten Bildschirms. Diese ist sichtbar und spürbar. Apple wollte unbedingt vermeiden, dass das iPhone Fold einen solchen Makel hat.
Angeblich soll es dem Unternehmen mittlerweile gelungen sein, einen Faltmechanismus samt flexiblem Bildschirm zu entwickeln, bei dem diese Falte weder spürbar noch sichtbar ist. Somit sollte nun der Weg frei sein, für den Marktstart des iPhone Fold.
Wann kommt iOS 27?
Wenn Apple seinem Launch-Zyklus treu bleibt - und davon ist derzeit auszugehen - dann wird das neue iPhone-Betriebssystem auf der WWDC erstmals gezeigt. Die hauseigene Entwicklerkonferenz findet in der Regel in der ersten Juni-Hälfte statt. Es ist damit zu rechnen, dass daran anschließend die ersten Beta-Versionen von iOS 27 veröffentlicht werden.
Die fertige Version von iOS 27 wird dann aber erst im Herbst auf den iPhones landen. In der Vergangenheit hat Apple die neuen Betriebssysteme immer parallel zum iPhone-Marktstart veröffentlicht. Bis dahin ist also noch genug Zeit, in der Funktionen hinzukommen oder gestrichen werden können.
