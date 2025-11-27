iOS 27: Was sich iPhone-Nutzer erwarten dürfen

Beim kommenden iPhone-Betriebssystem soll der Fokus auf einem völlig neuen Apple-Produkt liegen.

Als Apple vor 2 Jahren das iOS 18 veröffentlicht hat, standen die neuen KI-Funktionen im Mittelpunkt. Bis heute wartet man noch auf die damals angekündigten "Apple Intelligence"-Features. Dieses Jahr lag mit iOS 26 der Fokus auf dem Look durch das "Liquid Glass"-Design. Nun steht bereits das nächste iPhone-Betriebssystem in den Startlöchern. Auch mit iOS 27 wird es einen speziellen Schwerpunkt geben. Und dieser Fokus soll bereits ein neues Apple-Produkt vorwegnehmen, das im nächsten Jahr erwartet wird. Auch wenn es noch mehrere Monate dauern wird, bis das neue iPhone-Betriebssystem erstmals öffentlich gezeigt wird, sollte die Arbeit daran hinter den Kulissen längst begonnen haben. Erste Informationen zu iOS 27 sind ebenso bereits durchgesickert. ➤ Mehr lesen: iPhone 17 vs. iPhone 17 Pro im Test: Lohnt sich der Aufpreis? Spürbare Verbesserungen Wer sich großartige und revolutionäre neue Funktionen erwartet, könnte enttäuscht werden. Apple soll nämlich hauptsächlich Verbesserungen, Fehlerbehebungen und kleinere Neuerungen in den Mittelpunkt stellen. Angeblich werden neue Features hintangestellt. Für iPhone-Nutzerinnen und -Nutzer ist dies aber dennoch eine willkommene Nachricht. Sie können sich wohl darauf freuen, dass lästige Bugs, Unstimmigkeiten beim Design und andere Makel behoben und ausgebessert werden. Gleichzeitig soll das Betriebssystem dadurch schneller und effizienter werden, was sich positiv auf die Akkulaufzeit auswirken könnte. ➤ Mehr lesen: Apple AirTag vs. günstige Alternative: Lohnt sich das teure Original?

Mit iOS 26.1 kann man die Liquid-Glass-Darstellung anpassen. Es wird erwartet, dass auch mit iOS 27 noch an der Darstellung geschraubt wird. © Florian Christof

Neue KI-Features Neue Funktionen sollen aber dennoch auf den iPhones landen, und zwar im Rahmen von Apple Intelligence. Nachdem nicht alle früheren Versprechen gehalten werden konnten, ist es gut möglich, dass Apple bei diesem Thema den Mund nicht mehr allzu voll nehmen will. Es ist daher anzunehmen, dass neue KI-Funktionen eher im Stillen eingeführt werden. Möglicherweise werden neue Apple-Intelligence-Features bereits im Frühjahr durch iOS-Updates nach und nach auf den iPhones landen. Es wird damit gerechnet, dass beispielsweise die neue KI-Siri mit iOS 26.4 veröffentlicht wird. Die große Bühne der WWDC 26 wird Apple in diesem Zusammenhang wohl eher für Ankündigungen nutzen, die beispielsweise den neuen Look von Siri betreffen. ➤ Mehr lesen: iPhone 17 vs 16 vs 15 vs 14 vs 13 vs 12: Welches Gerät ist schneller?

Die Apple Watch kann in Kombination mit einem iPhone vor chronischem Bluthochdruck warnen. © Apple

Health+ Die Apple Watch hat sich in den vergangenen Jahren immer mehr zu einem tragbaren Gesundheitsgerät entwickelt. Es wird daher schon seit längerer Zeit erwartet, dass Apple in diesem Zusammenhang ein kostenpflichtiges Health+ an den Start schickt. Ein solches Medizin-Tool könnte etwa maßgeschneiderte Ernährungspläne und personalisierte Ratschläge für die Verbesserung der Gesundheit beinhalten. Es könnte die verschiedenen Daten aus der aktuellen Health-App nutzen, um detaillierte Informationen zum eigenen Gesundheitszustand zu liefern, die von einer KI interpretiert werden. Neue Satelliten-Funktionen Apple plant angeblich die Ausweitung der Satelliten-Funktionen. So soll es künftig satellitengestützte Karten in Apple Maps geben, damit Nutzer auch ohne Mobilfunk navigieren können. Apple arbeitet zudem daran, die Nachrichtenfunktionen auszuweiten. In Zukunft soll es möglich sein, nicht nur Text, sondern auch Fotos über Satelliten zu senden. Außerdem soll der Empfang verbessert werden. ➤ Mehr lesen: So funktioniert der Satellitennotruf von Apple