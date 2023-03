Apples Notruf per Satellit ist ab sofort in Österreich verfügbar

Apple hat ab sofort seine Notruf SOS über Satellit für weitere Länder verfügbar gemacht. Neben Österreich kann das Feature nun auch in Italien, Belgien, Luxemburg, den Niederlanden und Portugal verwendet werden. Ist man in einer Notsituation und hat weder WLAN noch Netzabdeckung - z.B. beim Wandern - kann man so trotzdem Hilfe rufen.

Um den Notruf nutzen zu können ist ein iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro oder iPhone 14 Pro Max nötig. iOS muss außerdem auf die neueste Version 16.4 aktualisiert werden. Das Update wurde heute veröffentlicht (mehr zu den Neuerungen).