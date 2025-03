Österreicher sind die größten Bargeld-Fans in Europa

Eine Umfrage in 9 europäischen Ländern zeigt: Bargeld wird hierzulande mit Abstand am häufigsten genutzt.

"Cash only!" Ein Schild in Geschäften oder Restaurants, das man hierzulande vergleichsweise oft sieht. Während eine solche Einschränkung in anderen europäischen Ländern bei vielen zumindest für Stirnrunzeln sorgt, dürften sich in Österreich sogar einige daran erfreuen.

Die Österreicherinnen und Österreicher sind nämlich die größten Bargeld-Fans in Europa - gefolgt von den Deutschen und den Iren. 73 Prozent der Österreicher gaben in der Umfrage an, Bargeld besonders häufig zu verwenden. Das ist deutlich mehr als in den anderen 8 Ländern, in denen die Umfrage durchgeführt wurde.

Österreich ist alleiniger Spitzenreiter

Auf die Frage "Welche Zahlungsmethoden nutzen Sie besonders häufig" antworten im Durchschnitt knapp über 50 Prozent mit "Bargeld". In Deutschland sind es 69 Prozent, in Dänemark lediglich rund 35 Prozent und in Schweden sogar nur 28 Prozent.

Zahlungen an Privatpersonen führen in Österreich mehr als 60 Prozent der Befragten per Bargeld durch. Auch hier ist Österreich alleiniger Spitzenreiter. In Schweden machen dies weniger als 20 Prozent, in Dänemark sind es rund 20 Prozent und selbst in Deutschland sind es nur rund 50 Prozent.

