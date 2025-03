Noch 2025 soll in Österreich die SMS-Firewall kommen

Durch Phishing-Attacken entsteht in Österreich ein enormer Schaden. Laut Bundeskriminalamt (BK) wurden 2023 etwa 11.000 Fälle mit einer Schadenssumme von rund 17 Millionen Euro angezeigt, das umfasst allerdings auch Phishing auf anderen Kanälen wie E-Mail. Die Fallzahlen seien für 2024 zwar rückläufig, gleichzeitig nehme der wirtschaftliche Schaden zu, so ein BK-Sprecher. Zudem gibt es eine Dunkelziffer, weil sich Opfer schämen, in die Falle getappt zu sein und deshalb keine Anzeige erstatten.

Flubot

Vor 4 Jahren geriet der Trojaner Flubot in die Schlagzeilen, weil er sich über befallene Android-Geräte, die den Betrugslink per SMS weiterschickten, rasend schnell selbst vervielfachte. Flubot zielte vor allem darauf ab, Login-Daten von Banking-Apps abzugreifen. Um ihn wieder loszuwerden, muss jedes betroffene Smartphone auf Werkseinstellungen zurückgesetzt werden. Fälle wie dieser waren in einigen europäischen Ländern der Auslöser dafür, dass SMS-Firewalls für alle Provider gefordert wurden.

➤ Mehr lesen: Fake-Paket-SMS: Polizei gelingt Schlag gegen Flubot