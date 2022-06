Fake-Paket-SMS: Polizei gelingt Schlag gegen Flubot

Der Polizeibehörde der Europäischen Union Europol ist am Mittwoch ein Schlag gegen die Infrastruktur des Banking Trojaner Flubot gelungen. Die Malware verleitet Android-Nutzer*innen zum Installieren einer App, die einen Trojaner aufspielt und sensible Daten absaugt. Die Installation geschieht meist durch das Anklicken eines Links in einer SMS, die von bekannten Paket-Dienstleistern wie DHL oder UPS zu stammen scheint.

Groß angelegte Europol-Operation

Wie die Infrastruktur hinter dem Trojaner aussieht und welche Teile davon außer Gefecht gesetzt wurden, wurde nicht gesagt. An der Operation waren Mitarbeiter*innen aus 11 Ländern beteiligt, darunter Australien, Belgien, Finnland, Schweden, der Schweiz und Ungarn.