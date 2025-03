Apple-Mitgründer Wozniak schimpft über Tesla

Der Apple-Mitgründer Steve Wozniak fährt seit 2014 Tesla. Vor 10 Jahren sagte er noch über sein Model S: „Ich liebe es mehr als jedes andere Auto, das ich jemals besessen habe.“

In einem aktuellen Interview mit CNBC klingt er nicht mehr so begeistert: „Als jemand der von Apple kommt, ist für mich das User Interface, also die Art, mit der du mit Technologie interagierst, das wichtigste der Welt. Und Tesla ist das schlechteste Unternehmen der Welt, wenn es darum geht.“

„Jedes Mal, wenn sie etwas im Auto geändert haben, wurde es schlimmer und schlimmer. Und jetzt ist es einfach nur ein miserables User Interface“, beschwert sich Wozniak. Am meisten ärgert er sich über den Touchscreen. Er gibt Beispiele für grundlegende Funktionen, bei denen es Probleme gibt. So ändert sich etwa die Position der Uhrzeit-Anzeige, je nachdem, in welchem Fahrmodus man ist.

Die Tasten für die 6 Favoriten beim Radio würden nicht funktionieren, wenn es Satellitenradio-Stationen sind. „Und dann muss man im wackeligen Auto auch noch 3-mal schnell hintereinander eine Taste treffen, um ein Menü anzeigen zu lassen – ich habe dazu 8 bis 12 Versuche gebraucht.“

Nichts macht für Wozniak intuitiv Sinn

Für ihn würde nichts in dem Auto intuitiv Sinn machen. Auch seine Frau hat mit Teslas mittlerweile Probleme. So wurde sie von einem Polizisten angehalten, weil sie abgebogen ist, ohne den Blinker einzuschalten. „Wenn man schon eingeschlagen hat, findet man auf dem Yoke-Lenkrad die Tasten für die Blinker nicht mehr“, sagt Wozniak.