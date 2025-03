Das Ringen um Energie: KI Energiebedarf mit nuklearer Innovation

06.03.2025

Die Kernenergie ist in Deutschland bereits seit spätestens 2023 komplett außen vor. Doch im französischen Nachbarland sieht das ganz anders aus. Der französische Energiemix besteht überwiegend aus Kernenergie – Kernenergie, die auch Deutschland importiert. Was kann Deutschland von Frankreich lernen und sollte die Bundesrepublik ein Umdenken in Sachen Kernenergie anstreben?

In diesem Artikel blicken wir auf einen sich rasant wandelnden Energiemarkt, der sich neuen Herausforderungen wappnen muss. Zudem beleuchten wir zahlreiche Innovationen, etwa die Exploration neuer Uranvorkommen durch Global Uranium Corp. in Nordamerika, die den Energiemarkt von morgen bestimmen könnten.

Wie sich Frankreich für seine nukleare Zukunft rüstet Der französische Kurs stellt nicht nur einen starken Kontrast zur deutschen Linie dar, sondern könnte sich in naher Zukunft noch als Game Changer erweisen. Denn: Der globale Energieverbrauch dürfte in den kommenden Jahren immens ansteigen. Die Hauptverdächtigen sind dabei KI-Anwendungen, Rechenzentren und Kryptowährungen. Das Land ist bereits seit 2006 intensiv an der Entwicklung neuer Atomkraftwerke der Generation IV beteiligt und verfolgt seit einigen Jahren auch intensiv die Erforschung und Entwicklung von SMRs (Small Modular Reactors, zu deutsch: kleine, modulare Reaktoren).

Woher kommt das Uran? – Ein Blick auf den Rohstoffmarkt von morgen Während Uran selbst nicht gerade selten ist, wurde das Angebot an Uran aus Russland und Kasachstan, zwei der größten Uranproduzenten der Welt, zuletzt aus unterschiedlichen Gründen schmaler. Diesen Rückgang könnte wiederum Uran aus Nordamerika abfangen. Hier zeigt sich das Explorationsunternehmen Global Uranium Corp. nämlich zuversichtlich, in den kommenden Jahren bedeutende Fortschritte bei der Exploration möglicher Uranvorkommen in Saskatchewan und Wyoming zu erzielen.

Northwest Athabasca Joint Venture – Uran aus Kanada Global Uranium Corp., ein börsengelistetes Eplorationsunternehmen mit Sitz im kanadischen Calgary, ist am Northwest Athabasca Joint Venture Projekt beteiligt. Dieses Asset wird mit den Joint Venture Partnern Cameco Corp., NexGen Energy LTD., Orano Canada Inc. und Forum Energy Metals Corp. entwickelt. Am nordwestlichen Ufer des Athabasca-Sees gelegen, umfasst es eine Gesamtfläche von 13.876 Hektar im Athabasca-Becken. Deswegen sollten Anleger Global Uranium Corp. in den kommenden Monaten und Jahren nicht aus den Augen verlieren.