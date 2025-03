iOS 19 soll ein komplett neues Design erhalten

Apple will den iPhones und iPads einen gänzlich neuen Look verpassen. Nahezu alle Elemente sollen neu gestaltet werden.

Nahezu alle Elemente auf dem iPhone sollen neu gestaltet werden: das Aussehen der Icons und Symbole, Menüs, Animationen, Apps bis hin zu den Systemeinstellungen. Apple will damit für einen einheitlicheren Look über alle Geräte hinweg sorgen. Als loses Vorbild soll die Software der Vision Pro dienen.

Anscheinend steht eine besonders tiefgreifende Veränderung für die Apple-Geräte an. Demnach sollen die Betriebssysteme für iPhones, iPads und Mac-Computer im Laufe des Jahres komplett überarbeitet werden. Das neue Design für iOS 19 werde die größte Neuerung für iPhones seit iOS 7 im Jahr 2013 sein, berichtet der gut informierte Apple-Insider Mark Gurman.

So könnte die neue Kamera-App auf den iPhones unter iOS 19 aussehen.

Jon Prosser von Front Page Tech, ein Leaker mit einem nicht allzu verlässlichen Ruf, hat bereits erste Elemente der neuen iPhone-Software gezeigt . Im Mittelpunkt dabei stand die Kamera-App , deren Menüs und Icons vollständig neu gestaltet sind. Ob es tatsächlich zu diesem Look kommen wird, ist unklar.

Das ist auch der Grund warum vielfach davon ausgegangen wird, dass es mit iOS 19 beispielsweise runde App-Icons geben wird. Auch halb-transparente Menüs und Fenster sowie vereinfachte Navigationswege und mehr 3D-Elemente würden in diese Design-Sprache passen.

Erster Blick auf iOS 19 im Juni

Bereits im vergangenen Jahr vor dem Start von iOS 18 gab es zahlreiche Gerüchte, wonach das iPhone-Betriebssystem an die Vision-Pro-Software angeglichen werden könnte. Hinweise darauf waren etwa in den Einstellungen des Action-Buttons oder in der Messages-App zu sehen.

Was mit iOS 19, iPadOS 19 und macOS 16 auf Apple-User zukommt, wird das Unternehmen voraussichtlich auf der WWDC 2025 zeigen. Die hauseigene Developer-Conference findet alljährlich im Juni statt. Apple nutzt die Bühne traditionell für die Präsentation der neuen Software-Versionen.