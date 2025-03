Apple versteckt Werbung wegen versprochener Siri-Features

In einer iPhone-16-Werbung wurden 2024 die neuen KI-Features für Siri angepriesen. Nun stellte Apple das Video auf privat.

Vergangenen Herbst hat Apple in einer Reihe von Werbespots für das iPhone 16 die KI-Features angepriesen, die Käufer des neuen iPhones erhalten sollten. Darunter war auch ein Video, das die neuen KI-Features von Siri zeigt.

Wie Mac9to5 aufgefallen ist, wurde das Werbevideo auf YouTube mittlerweile jedoch auf „privat“ gestellt, sodass es nicht mehr angesehen werden kann. Das ist kein Zufall: Erst kürzlich wurde bekannt, dass sich die KI-Features für die Assistentin erheblich verspäten und nun erst 2026 erwartet werden.

➤ Mehr lesen: Insider: Apple muss bei KI-Features für Siri von vorn anfangen

Grund für die Verspätung der Siri-Features sollen Probleme in Apples KI-Abteilung sein. In dem nun zurückgezogenen Werbespot hat Apple jedenfalls zu viel versprochen, was den Funktionsumfang des iPhone 16 betrifft.

Siri merkt sich Namen und Termine

Darin sah man Bella Ramsey, die Siri nach dem Namen des Mannes fragt, mit dem sie vor einigen Monaten ein Treffen an einem Ort namens „Café Grenel“ hatte. Siri nennt ihr daraufhin den Namen, und sie kann ihn so direkt mit seinem Namen begrüßen.

Als Basis verwendet Siri Informationen, die sie aus dem Kalender, E-Mails oder einer auf dem iPhone 16 gespeicherten Nachricht ableitet.