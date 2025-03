Segelboot produziert Wasserstoff im Meer und bringt ihn an Land

So stellt sich MOL die Zukunft der Schifffahrt vor.

11.03.2025

In Zukunft soll die Technologie auch Null-Emissions-Frachtschiffe möglich machen.

Das Segelboot Winz Maru der japanischen Firma MOL hat erstmals auf dem Meer grünen Wasserstoff produziert und für die Nutzung in der Nähe von Tokio an Land gebracht. Es gehört zum Projekt „Wind Hunter“, das irgendwann Null-Emissions-Schifffahrt in großem Maßstab ermöglichen soll.

Bei starkem Wind bewegt sich das Boot mithilfe der Segel vorwärts. Währenddessen erzeugen Turbinen unter Wasser Elektrizität, mit der wiederum per Elektrolyse Wasserstoff produziert wird. Da dieser schwierig zu speichern ist, wird er an Bord in Methylcyclohexan (MCH) umgewandelt, eine benzinartig riechende Flüssigkeit.

"Winz Maru" produziert grünen Wasserstoff. © MOL