Wie mit Licht Wasserstoff erzeugt wird

Derzeit werden für die energieaufwändige Wasserstoffproduktion fossile Brennstoffe wie Erdgas verwendet. Mit ihnen wird die sogenannte Methandampfreformierung (SMR, für engl. „Steam Methan Reforming“) durchgeführt.

Dabei reagiert etwa Erdgas bei hohen Temperaturen (zwischen 450 und 500 °C) und hohem Druck (25 bis 30 bar) mit Wasserdampf. Dadurch wird u.a. Methan freigesetzt, was erneut stark erhitzt wird (800 bis 900 °C) und mit Wasser reagiert. Neben dem gewünschten Wasserstoff entsteht bei diesen Prozessen auch Kohlenstoffdioxid (CO2).

Licht-Katalysator spaltet Methan und Wasserdampf

Die neue Methode der RICE-Forscher nutzt statt Wärme aber Licht. Damit das funktioniert, verwenden sie einen Katalysator, also einen Stoff, mit dem die chemische Reaktion beschleunigt wird. Wird der Katalysator mit Licht in einer bestimmten Wellenlänge bestrahlt, spaltet er Methan und Wasserdampf ohne zusätzliche Hitzezufuhr in Wasserstoff und Kohlenstoffmonoxid auf. Im Gegensatz zu CO2 ist Kohlenstoffmonoxid kein Treibhausgas. Es kann in der Industrie als Synthesegas, z. B. zur Herstellung von Säuren, weiterverwendet werden.

Bei der Entwicklung der Methode griffen die Forscher auf eine bereits 2011 gemachte Entdeckung zurück. Sie beschreibt die Schwingungen von Elektronen in metallischen Nanopartikeln, wenn diese Lichtwellen ausgesetzt werden. Diese kollektive Elektronenschwingung nennt man Plasmonen.

Metallpartikel als Antennen für Lichtenergie

Die Plasmonen können Lichtenergie absorbieren und es entstehen sogenannte „heißen Ladungsträger“. Sie sind so energiereich, dass sie sich vom Metall lösen und zu anderen Molekülen wandern können. Die Metallnanopartikel wirken wie Antennen für die Lichtenergie, um die SMR-Reaktion zu beschleunigen.

„Plasmonen sind sehr effiziente Lichtabsorber und können sehr energiereiche Ladungsträger erzeugen. Sie können die benötigten chemischen Reaktionen viel effizienter durchführen als die herkömmliche Thermokatalyse“, beschreibt Studienautor Yigao Yuan in einem Statement den Vorteil gegenüber Hitzezufuhr.