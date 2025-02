Was wurde aus dem Hyperloop?

Sie sollen schneller, sicherer und umweltfreundlicher sein als andere Verkehrsmittel: Die Rede ist von Hyperloops. Das sind Hochgeschwindigkeitsverkehrssysteme, die vor allem im Jahr 2013 durch Elon Musk Aufmerksamkeit erregt haben.

Damals stellte er Pläne vor, um solche Hyperloops Realität werden zu lassen. Er wollte ein Verkehrsmittel schaffen, mit dem man in nur 30 Minuten von San Francisco nach Los Angeles reisen kann - ein Flug dauert normalerweise 90 Minuten. Was ist also aus diese Zukunftsvision geworden?

Wie Hyperloops funktionieren sollen

Hyperloops nutzen das Prinzip von Magnetschwebebahnen. Magnetische Kräfte halten den Zug in der Spur und lassen ihn schweben, anstatt dass Räder angetrieben werden, die auf einer Schiene rollen. Somit fällt der Reibungswiderstand der Räder weg.

Beim Hyperloop wird diese Magnetschwebebahn mit einer Röhre bzw. einem Tunnel umschlossen. Das sorgt nicht nur für weniger Lärm, sondern soll auch vakuumartige Bedingungen schaffen, wodurch der Luftwiderstand wegfällt und die Kapsel schneller fahren kann.

Das Ziel dieser Technologie ist, sich beinahe so schnell wie die Schallgeschwindigkeit fortbewegen zu können, was einer Geschwindigkeit von 1.235 km/h entspricht. Es geht aber nicht nur darum, schneller, sondern auch umweltfreundlicher zu reisen. Hyperloops benötigen in der Theorie nur ein Zehntel der Energie eines Flugzeugs.

Was bisher geschah

Mit seiner Ankündigung im Jahr 2013 hat Musk einen Hype um Hyperloops ausgelöst und die Hoffnung geschürt, dass es diese schnellen Züge eines Tages wirklich geben könnte.