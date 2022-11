Elon Musks Hyperloop-Prototyp wird zu Parkplatz

Der erste Hyperloop-Tunnel in Kalifornien wurde abgerissen. Möglicherweise entsteht ein neuer in Texas.

Der ungefähr eine Meile (1,6 Kilometer) lange Tunnel wurde 2016 errichtet. Ab 2017 wurden darin die Hyperloop Pod Competitions abgehalten. Dabei traten Student*innen-Teams aus aller Welt mit selbst konstruierten Fahrzeugen für das Transportsystem gegeneinander an. Elon Musk hat unterdessen die Boring Company gegründet, die die überdimensionalen Rohrpostleitungen künftig konstruieren soll.

Im Firmenimperium von Elon Musk passieren Veränderungen oft sehr schnell. Wie Bloomberg berichtet , wurde der Hawthorne Hyperloop Test Tunnel abgerissen . Der Prototyp für das Hyperloop-Transportsystem am Hauptsitz von SpaceX in Kalifornien muss Parkplätzen für Mitarbeiter*innen weichen.

Konventionelle Tunnel erfolgreicher

Weit erfolgreicher als das ursprünglich geplante Produkt läuft aber die Konstruktion von Tunneln, die als eine Art Bypass-Strecken für Großstädte das unterirdische, staufreie Zurücklegen größerer Distanzen durch Autos ermöglichen sollen. Unter Las Vegas soll die Boring Company ein ganzes Netzwerk solcher Tunnel anlegen.

Von Kalifornien nach Texas

Ein neuer Hyperloop-Tunnel könnte in Texas entstehen. Dorthin wird angeblich der Hauptsitz der Boring Company verlegt. Genauer gesagt soll das Unternehmen künftig in einem Vorort von Austin residieren. Elon Musk will auch andere seiner Unternehmen aus Kalifornien absiedeln, u.a. SpaceX, möglicherweise bald auch Twitter.