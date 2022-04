Elon Musk will mit Boring Company einen Hyperloop bauen

Die Boring Company soll jetzt selbst einen Hyperloop hervorbringen. Musk hatte das Konzept vor Jahren an andere abgegeben.

In einem Tweet am Sonntag verkündete Elon Musk, dass seine Boring Company in den nächsten Jahren versuchen wird, ein funktionierendes Hyperloop-System zu konstruieren. "Vom Standpunkt der bekannten Physik ist das der schnellstmögliche Weg, um von einem Stadtzentrum zu einem anderen über eine Distanz von weniger als 2.000 Meilen (3.218,69 km) zu kommen. Bei längeren Reisen ist das Starship schneller", schrieb der Tesla- und SpaceX-Chef.