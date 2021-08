Boring Company zeigt seine elektrische Tunnelbohrmaschine

Weil bei Prufrock-2 alles elektrisch ist, ist laut der Boring Company weniger Wartung nötig. Außerdem bleibt der Tunnel „sauberer“ und man kann simplere Ventilationssysteme nutzen, weil keine Dieseldämpfe abgesaugt werden müssen.

6-mal schneller als bisherige Tunnelbohrmaschinen

Die Boring Company verspricht außerdem, dass Prufrock-2 deutlich schneller als bisherige Bohrmaschinen arbeitet. Infrastruktur-Projekte sollen so in Wochen statt Jahren fertig werden.

Die reine Bohrgeschwindigkeit ist 6-mal höher als bei Boring Companys bisheriger Bohrmaschine, der Godot+. Prufrock-2 sei demnach dafür geeignet, mit einer Geschwindigkeit von mehr als 1,6 km pro Woche zu graben. Boring Company schreibt dazu selbstironisch auf der Website: „Das ist immer noch 4 bis 5 mal langsamer als eine Gartenschnecke… aber wir holen auf!“

Ein weiterer Vorteil des System ist, dass die Maschine direkt an der Oberfläche zu graben beginnt und am Ende der Arbeit wieder selbst an die Oberfläche gräbt. Man muss also keinen Tunnel mit Stützelementen vorbauen. Dadurch kann Prufrock-2 schon 48 Stunden nach der Ankunft an der Baustelle mit dem Graben beginnen.